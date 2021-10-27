شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «آسيان» تعقد في بروناي وتستبعد ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أمس الثلاثاء، دون تمثيل لميانمار بعد استبعاد المجلس العسكري الحاكم لعدم اتباع خطة سلام إقليمية ورفض المجلس إرسال ممثل أقل مرتبة.

ولم تشر بروناي، التي ترأس الرابطة أو الأمين العام لـ«آسيان»، إلى غياب ميانمار في كلمات افتتاحية في بدء القمة الافتراضية.

وكانت «آسيان» قد قررت في 15 أكتوبر الجاري استبعاد زعيم ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج، الذي أطاح بحكومة مدنية في انقلاب عسكري في بلاده في أول فبراير، وذلك لتقاعسه عن تنفيذ الخطة التي اتفق عليها مع «آسيان» في أبريل لإنهاء الأزمة الدموية بالبلاد.

وتعد هذه خطوة نادرة بالنسبة للتكتل الإقليمي المعروف بعدم تدخله في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وكانت بروناي قد قالت إن الرابطة ستدعو شخصية غير سياسية لتمثيل ميانمار، لكن لم يرد تأكيد لذلك حتى افتتاح القمة.

وقال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في وقت متأخر من مساء أول أمس الإثنين، إنه لن يقبل إلا بحضور رئيس الدولة أو ممثل وزاري، فيما يشير إلى أن مقعد ميانمار سيظل شاغرا.

وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن جلسة مشتركة لقمة «آسيان» عبر الفيديو.

وتضمن جدول أعمال القمة ليوم الافتتاح أمس، ثلاثة اجتماعات منفصلة بين زعماء «آسيان» وممثلين عن الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية.