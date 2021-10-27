شكرا لقرائتكم خبر عن جيران روسيا أقوى مما يعتقدون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية إن جيران روسيا يتمتعون بنفوذ أكبر مما يعتقدون، موضحة أن بعض الصعوبات التي تواجهها موسكو تترك أبوابا لممارسة التأثير الغربي.

وبحسب مقال لـ «كينيث يالويتز»، السفير الأمريكي السابق لدى جورجيا وبيلاروسيا، و«وليام كورتني»، السفير الأمريكي السابق لدى جورجيا وكازاخستان، في حين أن أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا قد تكون على رأس أولويات روسيا، غير أن موسكو لديها مساحة أقل للمناورة مما قد توحي به قوتها.

وتابع الكاتبان بقولهما: على الرغم من مرور 3 عقود من الاستقلال، يبدو أن الكرملين ينظر إلى الجيران على أنهم بلا سيادة كاملة. ويشير الحديث عن «الخطوط الحمراء» إلى أن موسكو قد تستخدم القوة لمحاولة منع الجيران من الانضمام يومًا ما إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

واستطردا: أوقفت حروب روسيا مع جورجيا وأوكرانيا والمخاطر في أماكن أخرى رؤية أوروبا المنفتحة والحرة والهادئة بعد الحرب الباردة. تدعي موسكو وجود مجال نفوذ في الاتحاد السوفياتي السابق، لكن مصالحها وتكتيكاتها تختلف. ما هي أولويات روسيا، وماذا يجب أن يفعل الغرب؟

وتابعا: تشكل آسيا الوسطى مصدر قلق متزايد لروسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، حيث يمكن أن يتدفق المقاتلون الإسلاميون من ذلك البلد إلى شمال القوقاز الروسي المضطرب، ويمكن لنظام طالبان الفقير أن يصدر المخدرات شمالًا إلى روسيا، وهو تهديد خطير.

ومضيا بالقول: تنشط المنظمات التي تقودها روسيا في آسيا الوسطى. وتنتمي كازاخستان وقيرغيزستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهما وطاجيكستان أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري مشكوك في قيمته. بدرجات متفاوتة، تنتهج دول آسيا الوسطى سياسات خارجية متعددة النواقل تهدف إلى تحقيق التوازن بين القوى العظمى. وتسمح روسيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة التهديدات في أفغانستان.

وتابعا: تنشط الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز ولديها قاعدة عسكرية في طاجيكستان. كما هو الحال في القطب الشمالي، قد تكون موسكو غير مرتاحة بشأن النفوذ الصيني المتزايد في منطقة النفوذ الروسي التقليدي.

وأردفا: في جنوب القوقاز، كانت موسكو بطيئة في الاستجابة للحرب الأرمينية الأذربيجانية العام الماضي لكنها تفاوضت على وقف إطلاق النار. التوترات الأخيرة بين إيران وأذربيجان حول التحولات الإقليمية الناتجة عن الحرب قد تجعل روسيا متوترة. وفي 2 أكتوبر، وسط تصاعد الاستقطاب السياسي، أجرت جورجيا مرة أخرى انتخابات محلية تنافسية ولكنها ليست حرة ونزيهة.

وأضافا: يبدو أن سكان مولدوفا يريدون أن تتحرك بلادهم غربًا. إن الحكومة الجديدة برئاسة مايا ساندو هي بالتأكيد مؤيدة لأوروبا. توفر قاعدة عسكرية روسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية لروسيا بعض النفوذ.

واستطردا: يفضل الأوكرانيون والجورجيون توثيق العلاقات مع أوروبا ويريد البيلاروسيون انتخابات حرة ونزيهة ووضع حد للديكتاتورية. تفتقر روسيا إلى الجاذبية السياسية والاجتماعية لثنيهم، أو رأس المال الذي يكفي لوقف زحف الصين الاقتصادي على الجنوب.

وأشارا إلى أن استمرار دعم الغرب لسيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول السوفيتية السابقة، بما في ذلك روسيا، أدى إلى بناء خزان من حسن النية بين الكثيرين في المنطقة، وإن لم يكن جميعهم.

وتابعا: لا يزال تشجيع التنمية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من الأولويات الغربية الأساسية. قد تستحق أرمينيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا الأولوية في تلك الطاقات الديمقراطية الغربية. إلى جانب دول البلطيق الديمقراطية، حققت هذه البلدان أكبر قدر من التقدم.

وأضافا: على الجانب الأمني، يمكن أن يؤدي توفير التدريب والمعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وجورجيا إلى تعزيز الردع ضد المزيد من العدوان. وكانت المحاولات الأمريكية السابقة للتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب محبطة، لكن هناك بعض المصالح المشتركة في المنطقة المحيطة بروسيا.