شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء في السياسة الخارجية الصينية ارتدت سلبا على بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد موقع «باسيفيك فورم إنترناشيونال» أهم الأخطاء في السياسة الخارجية للصين في ظل حكم شي جين بينغ.

وبحسب مقال لـ «ديني روي»، الزميل البارز في مركز إيست ويست، المتخصص في القضايا الأمنية الدولية والإستراتيجية في منطقة آسيا المحيط الهادئ، إن الزعيم الصيني يتراجع عن سنوات من التأكيدات للحكومات الإقليمية بأن الصين الأقوى ستكون سلمية وغير مهيمنة.

ومضى الكاتب يقول: تحفز السياسة الخارجية لشي جين بينغ المعارضة الدولية المتزايدة لأجندة الحزب الشيوعي الصيني، مما يفسد سنوات من الجهود التي بذلها مسؤولو جمهورية الصين الشعبية لطمأنة الحكومات الإقليمية بأن الصين الأقوى ستكون سلمية وغير مهيمنة.

ولفت إلى وجود 5 أمثلة على صنع القرار الذي يدمر نفسه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية.

الذئب المحارب

ونوه إلى أن أول هذه الأمثلة هو دبلوماسية «الذئب المحارب»، مضيفا: أمر شي دبلوماسييه بإظهار «الروح القتالية» و«الجرأة على إظهار سيوفهم».

وأضاف: وفقًا لذلك، على مدار العامين الماضيين، استهدف الدبلوماسيون الصينيون بالإهانات والتهديدات الصارخة لدول مختلفة، ليس فقط الديمقراطيات الغربية ولكن أيضا البرازيل وكازاخستان وإيران وباكستان وفنزويلا وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن النتيجة غير مفاجئة، حيث تظهر استطلاعات الرأي العام التي أجراها مركز «بيو» للأبحاث واستطلاعات الرأي الأخرى زيادة ملحوظة في الشعور السلبي تجاه الصين منذ عام 2019 في أوروبا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى.

ونقل عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية السنغافورية، بيليهاري كوسيكان، قوله إن المحاربين الذئاب الصينيين يقومون بعمل أفضل من أي دبلوماسي أمريكي في إثارة المشاعر المعادية للصين في جميع أنحاء العالم.

وتابع الكاتب: يمكن للدبلوماسيين الصينيين الدفاع عن تصرفات بلادهم بشكل مختلف. وبدلاً من ذلك، تعمل حرب الذئاب كامتداد للسياسة الداخلية، دون إيلاء اهتمام للضرر الذي يلحق بمكانة الصين وعلاقاتها الدولية.

التوسع الزاحف

وأوضح أن المثال الثاني يتعلق بمناوشة وادي جلوان، مضيفا: وفقا لمصادر هندية، بدأت معركة يونيو 2020 على الحدود الصينية الهندية المتنازع عليها عندما نصبت القوات الصينية كمينًا وقتلت عقيدًا هنديًا اقترب من الصينيين وهو أعزل وبحسن نية للتفاوض على وقف التصعيد.

وأردف: سواء أمرت بكين بهذا العمل بذاته أم لا، فإن سياسة جمهورية الصين الشعبية المتمثلة في التوسع الزاحف جعلت المواجهة النهائية حتمية تقريبًا في ظل غياب استسلام هندي ضمني.

وتابع: على مدى سنوات، أقام الصينيون بنية تحتية لتسهيل التعبئة العسكرية السريعة في المناطق المتنازع عليها. ووجدت الحكومة الصينية أن الأمر لا يطاق عندما بدأ الجانب الهندي في فعل الشيء نفسه رداً على ذلك.

واستطرد: تسبب الاشتباك في تصلب طويل الأمد في المواقف والسياسات الهندية تجاه الصين. لقد ألغت الحكومة الهندية العديد من صفقات إنشاء البنية التحتية مع الصين، وأوقفت شراء معدات تكنولوجيا المعلومات من هواوي وسعت إلى الانفصال اقتصاديًا عن الصين في قطاعات مهمة أخرى.

اتفاقية أوكوس

ومضى يقول: أعادت نيودلهي التزامها بعرقلة التوسع الصيني في المناطق المتنازع عليها. لقد سارعت الهند في التعبير عن دعمها لاتفاقية «أوكوس» بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وأرسلت الآن سفنًا حربية إلى بحر الصين الجنوبي، وهي أعمال ترى بكين أنها تشكل تهديدًا.

ونبه إلى أن المثال الثالث هو سياسة بكين بحر الصين الجنوبي، مضيفا: بعد أن ميزت نفسها بالفعل باعتبارها الأكثر عدوانية بين المطالبين ببحر الصين الجنوبي، بدأت بكين في بناء جزر صناعية كبيرة في عام 2013. لقد أقامت الصين الآن منشآت عسكرية، بما في ذلك مدارج وأرصفة وثكنات وبطاريات صواريخ، على 3 شعاب مرجانية على الأقل في مجموعة سبراتلي.

وأضاف: تسلط سياسة بكين بشأن بحر الصين الجنوبي الضوء على اختيار الصين لفرض إرادتها على جيرانها الأضعف بدلاً من السعي إلى حل وسط مقبول من الطرفين. وهو أيضا مثال آخر على تجاهل الحكومة الصينية للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الصين.

ومضى يقول: جادلت بكين بأن الحقوق التاريخية للصين في بحر الصين الجنوبي لها الأسبقية على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ورفضت بازدراء الحكم الصادر عام 2016 ضد الصين من قبل محكمة التحكيم الدائمة.

تجديد الشباب

ونبه إلى أن المثال الرابع يتعلق بـ «تايوان»، مضيفا: بدلاً من إطلاق حل جديد مبتكر للنزاع عبر المضيق، ضاعف الرجل سياسات أسلافه الفاشلة بشكل واضح.

وتابع: يؤكد شي أن التوحيد ضروري «لتجديد شباب» الصين، على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية مزدهرة وآمنة بشكل كبير دون السيطرة على تايوان. لكنه استمر في الإصرار على أن مصير تايوان هو «دولة واحدة ونظامان».

وأضاف: مع ذلك، لم يدعم شعب تايوان هذا أبدًا، وأدى تدمير حريات هونغ كونغ إلى تشويه سمعة هذا المفهوم تماما. إن حديث شي عن «الدولة الواحدة والنظامين» في رسالة إلى تايوان مؤخرا في 9 أكتوبر يشير إلى تصلب فكري وسياسي مذهل.

ومضى يقول: زاد شي من الضغط العسكري على تايوان. وأدى ذلك إلى تعميق الاستياء في الجزيرة تجاه الصين وعزز الدعم للحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال، والذي يتولى الآن الرئاسة والأغلبية التشريعية.

ولفت إلى أن الشعور المتزايد بالخطر دفع تايوان إلى تطبيق دفاع غير متكافئ، مما سيجعلها أكثر قدرة على محاربة محاولة غزو جمهورية الصين الشعبية.

ومضى يقول: أعادت إدارة بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لتايوان باعتباره «صلبًا للغاية». حتى القادة اليابانيون يناقشون الآن علانية الاحتمال المتزايد بأن تساعد اليابان في الدفاع عن تايوان.

الإكراه الاقتصادي

وأشار الكاتب إلى أن خامس الأمثلة على طبيعة السياسة الخارجية للصين هو الإكراه الاقتصادي ضد أستراليا، وتابع: في أبريل 2020، أثارت كانبيرا استياء بكين بدعوتها إلى إجراء تحقيق في أصول الوباء. وردت جمهورية الصين الشعبية بقطع واردات 10 منتجات أسترالية. كما في الحالات السابقة، نفى المسؤولون الصينيون بشكل غير معقول أن تكون القيود ذات دوافع سياسية. لم تستجب كانبرا للمطالب السياسية الـ 14 التي قدمتها السفارة الصينية في نوفمبر 2020.

لكن وبحسب الكاتب، كانت عواقب هذه السياسة الصينية أسوأ بالنسبة للصين منها بالنسبة لأستراليا.

وأردف: عانت أستراليا القليل من حظر الاستيراد، ووجدت مشترين آخرين لكثير من الإمدادات التي رفضتها الصين.

وأوضح أن تكلفة السمعة التي تتحملها بكين كانت كبيرة، حيث جذبت حملة الحكومة الصينية ضد أستراليا اهتمامًا دوليًا أكبر بمخاطر التعامل مع الصين.

وتابع: كما أدت محاولة معاقبة أستراليا إلى زيادة الزخم للتصدي للانتهاك المنهجي للصين لكل من روح ونص التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن رفض كانبرا للاستسلام بمثابة مصدر إلهام للحكومات الأخرى الواقعة تحت الضغط الاقتصادي الصيني بسبب الخلافات السياسية، مما يقلل من فائدة هذا التكتيك.