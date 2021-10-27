عن حزب الله وحرب اليمن «العبثية».. الوزير جورج قرداحي يفجر «أزمة دبلوماسية» بين لبنان والسعودية.. رئيس الوزراء اللبناني يرفض.. والإعلامي السابق يبرر

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني الحالي والإعلامي السابق، جورج قرداحي، خلال برنامج برلمان الشعب"، جدلاً واسعاً وموجة من الاستنكار، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج، وخاصة مع المملكة العربية السعودية.

تصريحات مثيرة للجدل

ونشر البرنامج، عبر موقعه الالكتروني وقناته على "يوتيوب"، مقابلة مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه وزارة الإعلام، والتي انتهت بحجب الثقة من قبل الأعضاء قبل تحويلها إلى استفتاء شعبي حيث يقوم المشاهدون بالتصويت.

ورداً على سؤال "هل تتمنون حصول انقلاب عسكري في لبنان؟"، قال جورج قرداحي: "يا ريت"، مطالباً بانقلاب عسكري مؤقت، لمدة 5 سنوات لتنظيم الأمور والدفاع عن حقوق الناس.

واعتبر قرداحي مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد"، لافتاً إلى أن الحرب في اليمن "عبثية ويجب أن تتوقف".

وأضاف أن جماعة الحوثي "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات!".

انتقادات وهجوم حاد

وبعد تداول هذه التصريحات، تعرض جورج قرداحي لهجوم واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيز على عمله وشهرته التي ذاعت من خلال برنامج الشهير على قناة MBC السعودية "من سيربح المليون".

وما زاد من حدة انتقادات المواطنين السعوديين لجورج قرداحي، هو أنه ظهر في حلقة تاريخية من البرنامج خلال فعاليات موسم الرياض واحتفالاً بمرور 30 عام على تأسيس قناة "MBC" منذ أيام قليلة.

رئيس الوزراء اللبناني يستنكر

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رفضه التام لتصريحات جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من أزمة اليمن، والتي دافع فيها عن الحوثيين.

وقال ميقاتي"، وقال ميقاتي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه "بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في بيانه: "إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح".

وأكد البيان أن "رئيس الوزراء يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

جورج قرداحي يرد

ورد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على الاتهامات الموجهة له على خلفية تصريحاته التي أحدثت أزمة على الصعيد السياسي بين لبنان والسعودية.

وكتب قرداحي سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "منذ صباح اليوم ، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية ، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين ، في برنامج "برلمان الشباب"، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن".

وأشار قرداحي إلى أن هذه الوسائل الاعلامية ركزت على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي، مضيفاً: "أود أن أوضح ما يلي : أولًا ، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي .. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي.".

وأضاف: "ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وتابع: "ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة ، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام".

وواصل قرداحي: "رابعاً ، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف ، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما".

واختتم قرداحي تغريداته بالقول: "خامساً، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والامارات."