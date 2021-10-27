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التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار سعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

ذكر التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية .

كما أشار التحالف إلى أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أخرى حاولت استهداف مدينة نجران جنوبي المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في أنباء عاجلة عبر صفحتها على تويتر.

وقال التحالف: "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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