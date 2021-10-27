رحلت الأم ونجا رضيعها وشقيقاته الثلاث.. كواليس حادث مروع على طريق الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يخضع 4 مصابون للعلاج داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الهرم جواء انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بطريق الفيوم -المعروف بين سكان حدائق الأهرام بطريق الموت- اليوم الثلاثاء.

الحادث أسفر عن مصرع الأم نيفين بدر الدين وابنتها "سلمى 14 سنة" فيما أصيبت كل من "صابرين 11 سنة" وشقيقتيها "كارما 4 سنوات" و"كنزي 3 سنوات" ورضيع يبلغ من العمر عام يدعى "عبد الرحمن" نقلوا إلى مستشفى الهرم وحالتهم غير مستقرة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين بالطريق المشار إليه.

انتقل على الفور العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم إلى محل البلاغ ترافقه قوة من ضباط المباحث تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش الهرم.

معاينة المقدم هيثم سكر وكيل الفرقة، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ملاكي تقل أم وأولادها الخمسة، اختلت عجلة القيادة بيدها ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق.

بدوره، وجه اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة نائبه لقطاع الغرب برفع حطام الحادث وتجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.