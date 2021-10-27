عودة خدمة الإنترنت في أجزاء واسعة من الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (بي بي سي)

عادت خدمة الإنترنت في أجزاء واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم بعد يومين من قطعها من قبل السلطات السودانية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان إنه تم قطع الخدمة من أجل منع ما وصفه بـ"نشر الفتنة والدعوة للجهوية والعنصرية".

وتسبب انقطاع الخدمة في صعوبات كبيرة لوسائل الإعلام في نقل الأحداث وتفاصيل الإنقلاب علي الحكم المدني.

لكن كثيرا من المدونين يقولون إن خدمة الإنترنت قطعت لمنعهم من التواصل والتنسيق للاحتجاج علي الإنقلاب العسكري في البلاد

وكتب مدونون علي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك أنهم سيواصلون حراكهم السلمي للمطالبة بالتحول الديمقراطي والدولة المدنية.