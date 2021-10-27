السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مدير الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان، عن تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال عدلان إنه “تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد”، في إشارة إلى إنقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين في الحكم وانفرادهم بالسلطة واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من وزراء حكومته ومن السياسيين، أمس الإثنين.

ويقع مطار الخرطوم في وسط العاصمة السودانية، حيث يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة.

وأكدت وسائل إعلام سودانية، بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد عاد إلى منزله في العاصمة الخرطوم بعد أقل من يومين من احتجازه على يد قوات عسكرية وإعلان حل حكومته من قبل القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وبحسب صحيفة “السوداني” المحلية، فقد إطلاق سراح حمدوك، وعودته إلى منزله في كافوري، وسط انتشار عسكري كثيف حول منزله.

وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت فجر الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة.

وفي وقت سابق كشف قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، عن مكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أنه لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية.