بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ مارس

26 أكتوبر , 2021
لندن: سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، 263 حالة وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات يومي مسجل منذ الثالث من مارس (آذار)، بعد ارتفاع مطرد في الإصابات الشهر الماضي، وفقاً لبيانات حكومية.
وأظهرت البيانات تسجيل 40954 إصابة جديدة، ارتفاعا من 36567 حالة يوم الاثنين الماضي.
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