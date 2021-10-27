عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية وأمريكا تبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365

بحثت السعودية والولايات المتحدة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

ومنتصف الشهر الجاري، بحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية سبل وقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكان ذلك حينما التقى وزير الخارجية السعودي، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش الجانبان حينها سبل تعزيز العمل المشترك بين البلدين بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية بهذا الشأن.