شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريحات «جورج قرداحي»: حريصون على العلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبرأت الحكومة اللبنانية، على لسان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، من التصريحات التي أطلقها جورج قرداحي مؤخرًا بشأن تأييده لمليشيا الحوثي، والتي أعاد نشطاء نشرها، الأمر الذي سبب موجة غضب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في بيان له، إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وتابع البيان :” أما بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف :” إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح”.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي خلال برنامج “برلمان الشعب”، موجة من الاستنكار واللوم الشديد، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة.

وعرض البرنامج في موقعه الالكتروني وفي «يوتيوب»، مقابلة مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه وزارة الإعلام، والتي انتهت بحجب الثقة من قبل الأعضاء قبل تحويلها إلى استفتاء شعبي حيث يقوم المشاهدون بالتصويت.

وخلال رد قرداحي على سؤال: “هل تتمنون حصول انقلاب عسكري في لبنان؟”، فقال: “يا ريت”، مطالباً بانقلاب عسكري مؤقت، لمدة 5 سنوات لتنظيم الأمور والدفاع عن حقوق الناس.

واعتبر قرداحي، أنّ مليشيا الحوثي يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، زاعمًا أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”.