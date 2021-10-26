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بلجيكا تعيد ارتداء الكمامات والعمل عن بعد بسبب كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البليجيكي ألكسندر دي كرو ، إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء البليجيكي في مؤتمر صحفي اليوم أن الكمامات ستصبح إلزامية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل في الأماكن العامة المغلقة والمجمعات التجارية ومراكز الرعاية الصحية والمراكز والمكتبات.

وأفاد دي كرو عقب اجتماعه مع اللجنة الاستشارية البلجيكية المسؤولة عن الإجراءات الصحية أن بلاده شهدت الأسبوع الماضي زيادة في الإصابات بمعدل 70 في المئة، مؤكداً ضرورة العمل من المنزل في الوقت الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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