شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تعيد ارتداء الكمامات والعمل عن بعد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البليجيكي ألكسندر دي كرو ، إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء البليجيكي في مؤتمر صحفي اليوم أن الكمامات ستصبح إلزامية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل في الأماكن العامة المغلقة والمجمعات التجارية ومراكز الرعاية الصحية والمراكز الرياضية والمكتبات.

وأفاد دي كرو عقب اجتماعه مع اللجنة الاستشارية البلجيكية المسؤولة عن الإجراءات الصحية أن بلاده شهدت الأسبوع الماضي زيادة في الإصابات بمعدل 70 في المئة، مؤكداً ضرورة العمل من المنزل في الوقت الحالي.