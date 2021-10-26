'فوربس' تكشف عن أغنى شخص في التاريخ

وقدرت مجلة "فوربس" ثروة ماسك بـ272.3 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد يوم من تجاوز القيمة السوقية لشركة "تسلا" عتبة التريليون دولار بنتيجة ارتفاع حاد لأسعار أسهمها، بنسبة أكثر من 13%.

ويتصدر إيلون ماسك قائمة الأشخاص الأكثر ثروة في العالم.



وتضم قائم 5 أغنى أشخاص بالعالم أيضا مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس، والمدير العام لمجموعة LVMH الفرنسية برنارد آرنو، ومؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس ومدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ.