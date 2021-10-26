العمليات المشتركة تصدر بياناً بعد 'هجوم المقدادية'

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بياناً بعد الهجوم المسلح في المقدادية بمحافظة ديالى، مؤكدة أن "عصابات داعش" عاجزة عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية.

وقالت القيادة في بيان، إنه "مرة أخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الارهابي الرجوع إلى اساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الابرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم اين ما حلو".

وأضافت "لقد اقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء ١١ شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.