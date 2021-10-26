الصحة العالمية بشأن كورونا: الجائحة لم تنته بعد

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي، وبعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بيانا اليوم أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".وقالت اللجنة في بيانها إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة".

في توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التلقيح للرحلات الدولية نظرا إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم، كما طلبت من الدول الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.



وحتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي "موديرنا" و"فايزر-بايونتيك" ويعتمدان على تقنية الحمض الريبي النووي المرسال ولقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ولقاح "جونسون أند جونسون" بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح "أسترازينيكا"، ومن المتوقع اتخاذ قرار قريبا بشأن لقاح "كوفاكسين" الذي طوره مختبر "بهارات بايوتيك" الهندي.