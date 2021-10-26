شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: لا تزال هناك فرصة لحل القضية النووية الإيرانية دبلوماسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وليفان، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق من تصرفات إيران منذ أن تركت المحادثات بشأن برنامجها النووي، لكن البيت الأبيض لا يزال يعتقد أن هناك فرصة لحل الوضع دبلوماسيا.



وأضاف سوليفان في إشارة إلى الحكومة الإيرانية: ”نشعر بالقلق من الخطوات التي اتخذوها منذ أن تركوا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)“، موضحا أن ”أولويتنا الأولى هي العودة إلى طاولة التفاوض“.

وتابع أن ”الرئيس جو بايدن يعتزم التنسيق مع الشركاء الأوروبيين من أجل تشكيل ”جبهة موحدة“ بشأن السياسة تجاه إيران، بعد أربع سنوات من ”الانقسام“ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب“.