مسؤول في البنتاغون يحذر من قدرة "داعش خراسان" على مهاجمة أمريكا خلال 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ الكونغرس، يوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأمريكية تُقدر أن تنظيم ”داعش“ في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أقرب تقدير، وأن لديه النية للقيام بذلك.

وقال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال إنه لم ”يتحدد“ بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب تنظيم ”داعش“ العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في شهر أغسطس/آب الماضي.

وأضاف كال: ”تقدر أوساط المخابرات حاليا أن كلا من تنظيم داعش- ولاية خراسان في أفغانستان، والقاعدة لديهما النية للقيام بعمليات خارجية، بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على القيام بذلك“.