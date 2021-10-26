شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة.. تقرير يكشف نجاحات الدولة في القضاء على أزمة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة بشكل كبير في القضاء على العشوائيات التي كانت بمثابة قنبلة موقوتة تشكل العديد من المخاطر والأضرار على المجتمع المصري، فعلى مدار الـ 7 سنوات الماضية، استطاعت الدولة المصرية التعامل مع مشكلة العشوائيات بشكل كبير من أجل التخلص منها، خاصة أن أكثر من 50 % من مساحة مصر "عشوائيات"، خاصة ان مثل هذه العشوائيات كانت يتم تصويرها من أجل الإساءة لمصر.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة العشوائيات وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه العشوائيات إلى شقق جاهزة ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضارى، وكيفية فرحة الأسر بعد الانتقال إلى اماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى العشوائيات مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن بعيدا عن حياة العشوائيات.

ويأتى مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.