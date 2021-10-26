شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة روز اليوسف تنظم فعاليات للحوار المباشر بين المتخصصين والقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مجلة روز اليوسف برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تنظيم عدد من الفاعليات التي تعتمد الحوار المباشر بين المتخصصين والقراء.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" :" بمناسبة العيد 97 لمجلة روز اليوسف، تبدأ المجلة تنظيم عدد من الفاعليات التي تعتمد الحوار المباشر بين المتخصصين والقراء من الآن ولمدة شهرين، وتختتم الفاعليات بإصدار العدد التذكاري الأضخم في تاريخ المجلة العريقة، ويعد البداية الفعلية والتحضيرية لمئوية روز اليوسف، ونبدأ الأسبوع القادم بتنظيم ندوتين، مصر بلا طوارئ، وتداعيات كورونا الاقتصادية وموجة التضخم العالمي؟