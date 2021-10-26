شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد نجاح مصر فى معركتها ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، يؤكد انتصار الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وأضافت مدنى فى تصريحات لها، أن هذا القرار التاريخي يؤكد أن الدولة المصرية انتقلت إلى عهد جديد نحو البناء والتنمية والاستقرار بعد أن نجحت نجاح مبهر في معركتها ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وعدوا باقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا فأوفوا.

وذكرت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد هذا القرار فإن بلادنا ينتظرها مستقبل مشرق وباهر وزاخر بالخير والنماء.