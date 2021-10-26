الاتحاد الأوروبي يهدد بمنع مساعدات عن السودان بسبب الأحداث الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هدد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بمنع مساعدات مالية عن السودان بسبب التحركات العسكرية الأخيرة واعتقال مسؤولين وقادة وساسة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل "تلك المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان" بأنها "غير مقبولة".

وحذر: "إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي" للسودان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تعليق مساعدات للسودان تقدر بنحو 700 مليون دولار، على خلفية اعتقال العسكريين مسؤولين مدنيين في الحكومة.