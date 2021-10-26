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ميقاتي: لبنان يتمسك بروابط الأخوة مع الدول العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها (رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة).

وأضاف ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن التصريحات المتداولة لوزير الإعلام جورج قرداحي – والتي حملت انتقادات للمملكة العربية - تندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، مشددا على أن مثل هذه التصريحات أمر مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول .

وأكد المكتب الإعلامي حرص رئيس الحكومة والحكومة على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإدانة أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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