رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعود إلى منزله

من جانب آخر، أطلقت قوات الأمن مساء اليوم غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للعسكريين كانوا يغلقون شارعا رئيسيا في منطقة بري بشرق الخرطوم، بحسب ما أكد شهود لفرانس برس.
ومنذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابه على شركائه المدنيين في المؤسسات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة عمر البشير في 2019، نزل متظاهرون مناهضين للجيش الي الشوارع للمطالبة بتمكين المدنيين من السلطة. وحاولت قوات الأمن إزالة متاريس من الحجارة وجذوع الشجر وضعها المتظاهرون لغلق الشارع الا أن الأخيرين أعادوها مرة أخرى.
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