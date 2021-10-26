أوقفت سلطات الأمن الألمانية الثلاثاء مجددا، عراقيين تسللوا إلى ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الواقعة شرقي ألمانيا. وقالت الشرطة الاتحادية إنه تم احتجاز 21 مهاجرا في جزيرة أوزيدوم، بعد تلقي معلومات من سكان.
وبحسب التحقيقات الأولية، تسلل العراقيون على متن عدة سيارات إلى ألمانيا، وذكروا أن وجهتهم كانت إلى بريطانيا.
وفي مطلع هذا الأسبوع توقيف تم مهرب بشر يقود شاحنة صغيرة، على متنها 31 مهاجرا عراقيا في مدينة بوك بنفس الولاية. وأصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق المهرب البولندي 34 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا توقف
21 عراقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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