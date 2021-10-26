ألمانيا توقف 21 عراقيا

أوقفت سلطات الأمن الألمانية الثلاثاء مجددا، عراقيين تسللوا إلى ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الواقعة شرقي ألمانيا. وقالت الشرطة الاتحادية إنه تم احتجاز 21 مهاجرا في جزيرة أوزيدوم، بعد تلقي معلومات من سكان.

وبحسب التحقيقات الأولية، تسلل العراقيون على متن عدة سيارات إلى ألمانيا، وذكروا أن وجهتهم كانت إلى بريطانيا.

وفي مطلع هذا الأسبوع توقيف تم مهرب بشر يقود شاحنة صغيرة، على متنها 31 مهاجرا عراقيا في مدينة بوك بنفس الولاية. وأصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق المهرب البولندي 34 عاما.