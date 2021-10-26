ما هي آخر تطورات حالة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

كشف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير مستشفى وادي النيل، مدير مستشفى وادي النيل، تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، التي تعرضت لوعكة صحية، وتخضع للعلاج في المستشفى في غرفة الرعاية المركزة.



وقال إن حالة الوزيرة مستقرة الآن بعد التعامل مع الأزمة التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية.

وأضاف خميس، أن الوزيرة تعرضت لأزمة صحية بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم، مشيرًا إلى أنه "تم إجراء اللازم والسيطرة على الموقف سريعًا".

وأكد مدير مستشفى وادي النيل أن الوزيرة "في حالة مطمئنة الآن"، مضيفًا أنه يمكنها بعد يومين أو ثلاثة أن تغادر المستشفى وتتابع عملها بعد التأكد التام من استقرار حالتها.

وأشارت مصادر طبية إلى أن هناك متابعة دقيقة من مستشار رئيس الجمهورية المصري الدكتور عوض تاج الدين لحالة الوزيرة.

ووفقا لمصدر طبي فإن الوزيرة استردت وعيها بعد ساعات من الأزمة الصحية، التي أُصيبت بها مساء أمس الاثنين، داخل مكتبها، وتم نقلها على إثرها لأحد المستشفيات على الفور.