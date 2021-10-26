الهلال الأحمر الإماراتي يدعم أثيوبيا بدفعة سيارات إسعاف

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

سلمت دولة الإمارات، ممثلة بذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، دفعة أخرى من سيارات الإسعاف ضمن سلسلة من الدفعات الموجهة للقطاع الصحي في أثيوبيا لدعم قدراته اللوجستية وتعزيز برامجه الصحية.



وأكد سفير الدولة لدى أثيوبيا محمد سالم أحمد مسعد الراشدي، أن "هذه المبادرة تأتي استمراراً للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات لصالح الدول خاصة في المجال الصحي".

وقال إن "هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الأثيوبي يجسد نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل المساعدة في رفع المعاناة الصحية"، مشيراً إلى أن هذا الدعم سوف يستمر لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الإثيوبي.

وأكد الراشدي أن "هذه الخطوة جاءت ضمن مبادرات إنسانية وتنموية عديدة تبنتها الدولة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتعزيز الخدمات الأولية وتقديم العون والمساعدات التي تؤمن للشعب في إثيوبيا سبل العيش الكريم".