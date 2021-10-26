ملكة بريطانيا لن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ.. إليك الاسباب؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلن قصر بكنجهام، الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو الأسبوع المقبل بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.



وقال مصدر في القصر إن قرار عدم الحضور جرى اتخاذه "كإجراء احترازي معقول" وحتى يعلم به الجميع بشكل مسبق.

وأضاف أن الملكة لا تزال في حالة معنوية جيدة وتريد نجاح المؤتمر.

وقال قصر بكنجهام: "بعد النصيحة بالراحة، تقوم الملكة بمهام خفيفة في قلعة وندسور".

وأضاف: "قررت جلالة الملكة مع الأسف أنها لن تسافر إلى جلاسكو لحضور حفل الاستقبال المسائي لمؤتمر كوب26 يوم الإثنين الموافق الأول من نوفمبر".

وقضت الملكة (95 عاماً)، وهي أكبر ملوك العالم سناً وأطولهم جلوساً على العرش، ليلة في المستشفى يوم الأربعاء بعدما خضعت "لفحوص أولية" لتعب لا يتصل بكوفيد-19 ولم يتم الكشف عنه.