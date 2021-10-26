تونس تعلن تعيين 4 مستشارين لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بينهم 3 سيدات

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلنت تونس، الثلاثاء، تعيين 4 مستشارين لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بينهم 3 سيدات.



ووفقا للجريدة الرسمية التونسية جاء الأمر الرئاسي بتسمية 4 مستشارين لرئيسة الحكومة نجلاء بودن. بينهم حاتم القفصي، وسارة رجب وعاقصة البحري وسامية الشرفي قدور.

ومن بين هؤلاء الأسماء،شخصيات شغلوا مناصب هامة في الحكومات السابقة في السنوات الأخيرة، حيث شغلت، عاقصة البحري، منصب كاتبة دولة للموارد المائية في وزارة الزراعة في حكومة إلياس الفخفاخ العام الماضي.

كما أن البحري حاصلة على الدكتوراه في الهندسة من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز خلال الفترة من 1978-1982)،متخّصصة في العلوم والتقنيات في الإنتاج النباتي وجودة المنتج.

أما سارة رجب فكانت تشغل منصب كاتبة الدولة السابقة للنقل ومديرة عام سابق لشركة الخطوط التونسية، بينما سامية شرفي قدور، فشعلت عدن مناصب من بينها المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي في تونس.

وبداية الشهر الجاري،تم تشكيل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن.

ويأتي تعيين رئيسة للحكومة في إطار أولى الخطوات ضمن خارطة الطريق عقب قرارات استثنائية أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي