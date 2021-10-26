جامعة الدول العربية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

دانت جامعة الدول العربية إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم إن سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حزمة من السياسات الخطيرة، الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس، فضلاً عن إعلانها تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظماتٍ إرهابية، وهو ما يُمكن وصفه بالإرهاب، وخاصةً أن أصواتاً داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها عارضت هذا التصنيف الذي لا يستند إلى أي أساس.