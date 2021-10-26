الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الصيني يدعو الى تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا في مجال الطاقة النووية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يدعو الى تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا في مجال الطاقة النووية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين بلاده وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما الطاقة النووية المدنية.

 

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس شي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال الرئيس الصيني "انه يتعين على الصين وفرنسا تعزيز أوجه التعاون وتنسيق جهود الوقاية من جائحة فيروس ""، وتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة النووية المدنية والطيران والفضاء إضافة الى الذكاء الصناعي والصيدلة الحيوية والمحيطات".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا