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وزارة جزائرية جديدة تعتمد اللغة العربية بدلا من للفرنسية رسميا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أصدرت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية، الثلاثاء، قرارا بمنع استعمال اللغة الفرنسية وتعميم استعمال اللغة العربية في المراسلات وجميع الوثائق الرسمية.

 

وقالت الوزارة، في أمر أصدرته، الثلاثاء، إنه "طبقا لأحكام دستور الدولة الجزائرية ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية، وعليه، يتعين عليكم حال تلقيكم لهذه التعليمة، اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان التطبيق الصارم للأحكام المذكورة، والمتمثلة في الاستعمال الحصري للغة العربية، في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق".

 

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الجزائري سليمان طيابي، كان قرر الأسبوع الماضي، فرض استعمال اللغة الوطنية في كل المراسلات الداخلية لقطاع .

 

وطالب الوزير، في مذكرة وجهها إلى المدراء العامين ومدراء الشباب والرياضة والمؤسسات التابعة للوزارة، باتخاذ كل الاجراءات الضرورية مع المصالح الإدارية لضمان تنفيذ هذه التعليمات بداية من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو التقصير في تطبيقها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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