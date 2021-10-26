وزيرة الصحة والسكان المصرية تتعرض لأزمة قلبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

تعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية ، الثلاثاء، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها إلى المستشفى.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية.

وقالت مصادر طبية لصحف محلية، متابعة لحالة الوزيرة إن "زايد" موجودة حاليًا في الرعاية المركزة بمستشفى "وادي النيل"، تحت إشراف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى وادي النيل والمتابع لحالة الوزيرة.

وكشفت المصادر أن الوزيرة تم نقلها إلى مستشفى "وادي النيل" فجر الثلاثاء، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ.

ووفقا لمصدر طبي مطلع فإن حالتها الصحية غير مستقرة وأنها ما زالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.