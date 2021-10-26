شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: مجلس التعاون ركيزة أساسية لتعزيز استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعى المجلس مع الأصدقاء والشركاء لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة في الرياض اليوم، لمنسقة وزارة الخارجية الهولندية لشؤون الخليج آنا ماري هايدن، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانييت ألبيردا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون والجهود التي يبذلها فيما يتعلق بتعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار واحترام حقوق الانسان، والتي تترجم رؤية أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس.

كما تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أهمية تطوير وتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بين مجلس التعاون ومملكة هولندا لخدمة المصالح المشتركة.