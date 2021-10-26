بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تسجيل 7 حوادث حريق خلال 24 ساعة في الكرخ من بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "حصيلة اهم عمليات الاخماد لمراكز مديرية دفاع مدني بغداد - الكرخ خلال الــ ٢٤ ساعة، تضمنت مركز الشعلة يخمد حادث حريق داخل محل كوفي شوب مبني من مادة سندوج بنل بسبب تماس كهربائي داخلي، منا اخمد المركز حادث حريق داخل غرفة طابق ثالث في منطقه القطاع السادس بسبب عبث اطفال".



وأضاف البيان أن "مركز الشعلة اخمد كذلك حادث حشائش مع مطبخ حارس مدرسة في منطقة الرحمانية بسبب الاهمال في عمليات التنظيف"، مشيراً الى أن "مركز الحرية اخمد حادث حريق في دراجة نارية مع عجلة نوع شيري في كراج دار في منطقة الحرية الثالثة".

واخمد مركز العامرية بحسب البيان "حادث حريق داخل شقه طابق اول في منطقة شارع المنظمة بسبب تماس كهربائي داخلي وحادث حريق في كرفان متروك مع حشائش في ساحة متروكة تقاطع شارع العمل الشعبي بسبب الاهمال اثناء عمليات التنظيف".

وتابع بيان المديرية أن "مركز المنصور اخمد حادث حريق داخل دار سكن في منطقه الطوبجي بسبب تماس كهربائي داخلي"، مشيراً الى أن "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية".