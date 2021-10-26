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بالصور.. 'ساعد غيرك' مبادرة شبابية تخص طلبة السادس الاعدادي

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بغداد - ياسين صفوان - المبادرة التي نفذت بشعار "ساعد غيرك"، تخللتها توزيع كتب وملازم دراسية وبصورة مجانية لطلبة مرحلة السادس الإعدادي.

يأتي ذلك تزامناً مع قرب العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، والمقرر انطلاقه في 1 تشرين الثاني 2021.


أدناه صور من المبادرة بعدسة مراسل السومرية:
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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