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هجوم بسكين في عاصمة أوروبية.. أربع إصابات من المارة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة العاصمة النمساوية أن مختلّا عقليا هاجم المارة في أحد شوارع فيينا بسكين، وأصاب أربعة منهم.
وجاء في بيان للشرطة: "هاجم المتهم وهو مواطن نمساوي عمره 35 عاما مرتادي أحد المطاعم في العاصمة".

وأضافت: "الضحايا امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 48 و64 عاما، وأصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة".


وأشار ضباط إنفاذ القانون إلى "استبعاد الدوافع السياسية أو الدينية في أفعال الجاني".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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