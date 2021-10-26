انت الان تتابع خبر هجوم بسكين في عاصمة أوروبية.. أربع إصابات من المارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة العاصمة النمساوية أن مختلّا عقليا هاجم المارة في أحد شوارع فيينا بسكين، وأصاب أربعة منهم.
وجاء في بيان للشرطة: "هاجم المتهم وهو مواطن نمساوي عمره 35 عاما مرتادي أحد المطاعم في العاصمة".
وأضافت: "الضحايا امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 48 و64 عاما، وأصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة".
وأشار ضباط إنفاذ القانون إلى "استبعاد الدوافع السياسية أو الدينية في أفعال الجاني".
وأضافت: "الضحايا امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 48 و64 عاما، وأصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة".
وأشار ضباط إنفاذ القانون إلى "استبعاد الدوافع السياسية أو الدينية في أفعال الجاني".