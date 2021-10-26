شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن اعتقال خمسة إرهابيين من داعش في بغداد والأنبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في بغداد والأنبار.



وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحافي اليوم، إن جهاز الأمن الوطني تمكن من اعتقال ثلاثة مطلوبين من عناصر داعش بمذكرات قضائية وفق قانون الإرهاب خلال تواجدهم في مناطق غربي بغداد، فيما تمكنت قوة من الجهاز في الانبار من اعتقال اثنين آخرين بعد ورود معلومات استخبارية.

وذكرت أن المعتقلين اعترفوا بانتمائهم لما يسمى بولايتي الجنوب والأنبار، وعملهم بديوان الجند بصفة مقاتلين في تنظيم داعش وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة.