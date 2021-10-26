مصر.. معلمة تطعن طالبا داخل المدرسة على خلفية مشاجرة مع ابنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أقدمت معلمة مصرية على طعن طالب بالمرحلة الإعدادية داخل إحدى مدارس قرية في محافظة كفر الشيخ، شمالي البلاد.



وفي التفاصيل، اقتحمت المعلمة مدرسة قرية ”القرضا“ وكانت تحمل سكينا بيدها، لتقوم بالاعتداء على طالب بعد وقوع مشاجرة بين ابن عم المصاب وبين ابنها.

ولاذت المعلمة بالفرار بعد الحادثة، وكثف رجال الأمن عمليات البحث عنها، في الوقت الذي أصدر فيه محافظ منطقة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قرارًا بإلقاء القبض عليها وتوقيفها لمدة شهر