شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت جامعة الدول العربية إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم إن سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حزمة من السياسات الخطيرة، الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس، فضلاً عن إعلانها تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظماتٍ إرهابية، وهو ما يُمكن وصفه بالإرهاب، وخاصةً أن أصواتاً داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها عارضت هذا التصنيف الذي لا يستند إلى أي أساس.