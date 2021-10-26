الكويت.. "الاستئناف" تصدر أحكامها في أولى قضيتي "شبكة بنيدر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصدرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمها في أولى قضيتي الإيراني فؤاد صالحي، والمعروفة إعلاميا بـ“شبكة بنيدر“.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، أيدت المحكمة حكم حبس صالحي مع متهم آخر مدة أربع سنوات؛ وذلك لارتكابهما جريمة تزوير أوراق مركبات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين البالغ عددهم 19 شخصا من تهمة غسل الأموال.

ووفق الصحيفة، فإن المحكمة لا تزال تنظر القضية الثانية المتهم فيها قضاة مع صالحي بتهم تتعلق بغسل الأموال، والتي سبق وصدر فيها قرار بحظر النشر.