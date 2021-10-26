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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسمح بسفر مواطنيها المطعمين بجرعات كاملة للدول المحظورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الخليج 365- متابعات
قررت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، السماح لمواطنيها الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا ”كوفيد-19“ المعتمدة، بالسفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، فيما سيستمر منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح من السفر، باستثناء المكلفين بمهمات رسمية.
وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، في دولة الإمارات، اليوم ، عن تحديث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها، اعتبارا من يوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية الدولة للانفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية.
وأوضحت الهيئة الوطنية في بيانها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقا للبروتوكول، فسيتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا المعتمدة.