الإمارات تسمح بسفر مواطنيها المطعمين بجرعات كاملة للدول المحظورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قررت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، السماح لمواطنيها الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا ”كوفيد-19“ المعتمدة، بالسفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، فيما سيستمر منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح من السفر، باستثناء المكلفين بمهمات رسمية.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، في دولة الإمارات، اليوم ، عن تحديث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها، اعتبارا من يوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية الدولة للانفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية.

وأوضحت الهيئة الوطنية في بيانها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقا للبروتوكول، فسيتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا المعتمدة.