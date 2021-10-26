"ناشيونال إنترست": هذه الأسلحة ستقود أي غزو أمريكي لكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وضعت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، سيناريو يفترض وقوع حرب في شبه الجزيرة الكورية، وتنبأت بالتكتيكات العسكرية والأسلحة التي قد تُستخدم في هذه الحرب.



وقالت المجلة، في تقرير لها، إن الولايات المتحدة ستعمل على ”استئصال وتدمير“ نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في حالة نشوب صراع في شبه الجزيرة الكورية.

ولفتت إلى أن سلاح مشاة البحرية الأمريكية، سيتولى قيادة طليعة الغزو بمشاركة قوات كوريا الجنوبية، وسيتم استخدام 5 أنظمة دفاعية في المرحلة الأولى من الحرب الكورية الثانية في حال وقوعها.