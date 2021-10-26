المملكة تهرع لنجدة المتضررين من الفيضانات بالسودان

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على صعيد متصل، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، دورة تدريبية للكوادر الصحية ومنتسبي العيادة المتنقلة حول المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بمحافظة المهرة، ونظم ورشة عمل في عدن حول ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم بمشاركة مديري وممثلي تعليم الفتاة بعدد من مكاتب وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين في حجة، حيث راجع العيادات 332 شخصا خلال أسبوع.
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