العراق يتجاوب مع المعتصمين ويبدأ الفرز اليدوي للأصوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استجابة لمطالب المحتجين في بغداد وبعض المحافظات، تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صباح اليوم، عمليات إعادة العد والفرز يدويا بعد قبول 46 طعنا وشكوى من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الحالي.

وقال الدكتور عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، «إن مفوضية الانتخابات تسلمت 1400 طعن وشكوى من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات، تم الانتهاء من دراسة 1277 منها، وهي موزعة بواقع 46 طعنا تم قبولها لوجود أدلة تستدعي إعادة العد والفرز بها، و1231 ردت لعدم توفر أدلة للطعن».

وذكر أن مفوضية الانتخابات ستبدأ اليوم إعادة العد والفرز في 800 محطة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها بغداد ونينوى وصلاح الدين والبصرة وأربيل والمثنى وذي قار، بحضور مراقبين من الكيانات المعترضة ومراقبين دوليين ووسائل الإعلام.

وأضاف أن عمليات إعادة العد والفرز اليدوي ستتم في بغداد لجميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، للمحطات التي تم قبول الطعن بها لوجود أدلة تتعلق بفروق في عدد الأصوات والتدقيق بها، فضلا عن بعض المشاكل التي رافقت العملية الانتخابية.

ودخلت اعتصامات أنصار الأحزاب والتحالفات الشيعية، التي خسرت في الانتخابات والمشكلة في «الإطار التنسيقي»، أسبوعها الثاني عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء للاعتراض على النتائج والمطالبة بإعادة العد والفرز يدويا.