شكرا لقرائتكم خبر قوات إسرائيلية تشوه المقابر اليوسفية بالقدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت القوات الإسرائيلية أمس أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة بالقدس، لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، طمست طواقم بلدية الاحتلال أمس أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، وذلك بعد تدمير عدد منها ونبشها الأسبوع المنصرم.

وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للمقبرة لقربها من سور القدس وباب الأسباط الذي يعد أهم مداخل البلدة القديمة، إضافة إلى أنها تضم قبور جنود أردنيين، وضريح الجندي المجهول.

وأشارت الوكالة إلى أن بلدية الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتجريف بالمقبرة منذ عدة سنوات، وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي، وأقدم على إزالة 20 قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.