20 قتيلا حوثيا في معارك مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جبهتا الجوبة والعبدية غرب مأرب معارك هي الأعنف بين الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد مصدر ميداني أن معارك عنيفة تدور بالقرب من مركز مديرية الجوبة جنوب مأرب، وسط موجة نزوح جديدة من العبدية، وأطراف الجوبة، فيما لا زالت شبكة الاتصالات والإنترنت منقطعة عن محافظة مأرب.

وقتل وأصيب 20 عنصرا من الميليشيات الحوثية الإيرانية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري ميداني قوله، «إن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر أمس في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل حبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات وإصابة 12 آخرين».

وأضاف المصدر، «إن المواجهات استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الآليات والمعدات العسكرية للميليشيات الحوثية ولا تزال المواجهات مستمرة، وأشار إلى أن القوات المشتركة قصفت مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة، توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بمحافظة مأرب وسط اليمن، حيث تشهد أكبر موجة نزوح جراء الصراع في البلاد، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه على «تويتر»، «إن وكالات الإغاثة عملت على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في مأرب لتصل إلى أكثر من 2700 أسرة بالمساعدات الغذائية».

وأضاف «إن هناك 6 عيادات متنقلة على الأرض تقدم الرعاية الصحية في المناطق التي يسهل الوصول إليها بمأرب»، فيما حذرت الحكومة الشرعية من أزمة إنسانية وشيكة في مأرب، جراء ازدياد أعداد النازحين بسبب تفاقم الصراع بالمحافظة النفطية الحيوية.

وتحوي مأرب أكثر من مليون نازح، يشكلون ربع إجمالي النازحين باليمن، وفق تقارير أممية سابقة، ومنذ بداية فبراير الماضي 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع.

من جهة أخرى أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، تعميما موجها إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع عدد من شبكات الحوالات المالية. وأفاد البنك أن التعميم جاء نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستنادا إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، لتنظيم أعمال الصرافة. ونوه إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي النافذة، محذرا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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