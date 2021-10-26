سجن 20 متهما في قضية إرهابية بلبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان أمس عقوبات متفاوتة بالأشغال الشاقة، والمؤبدة، بحق 20 متهما، بينهم سعودي وسوري، في القضية المعروفة باسم «إرهابيو فندق دي روي». ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» قضت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق عدد من المتهمين وتجريدهم من حقوقهم المدنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأحزمة الناسفة والمتفجرات.



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