18 قتيلا في هجوم على مسجد بنيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل نحو 18 شخصا في هجوم نفذه مسلحون على مسجد في محافظة النيجر شمال غرب نيجيريا.

وأوردت وكالة الأنباء النيجيرية أن المسلحين استهدفوا المسجد مباشرة، وأطلقوا النار على المصلين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، فيما اختطف المسلحون أكثر من 10 أشخاص.

وكانت مناطق شمال غرب نيجيريا شهدت مؤخرا هجمات للمسلحين، أسفرت عن قتل واختطاف المئات من السكان منذ بداية العام الحالي.