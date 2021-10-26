شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار تاريخى ويعكس استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ تاريخى، ويعكس أمام العالم كله مدى الاستقرار الذى تعيشه مصر.

وأضافت دعاء عريبى فى تصريحات لها، أن مصر باتت تنعم بالأمن والآمان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن كل ما يحدث في مصر الآن يوضح أننا أمام قائد شجاع وقائد استثنائي ويقفز نحو بناء الوطن والمستقبل بسرعة كبيرة.

ولفتت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار لم نكن نصل له بدون تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لكى تنتصر مصر على الإرهاب وتصل إلى هذه اللحظة التاريخية بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدة أن تضحيات الشهداء من أجل هذه اللحظة لا أحد ينساها ونحن نسير فى طريق بناء الجمهورية الجديدة.