شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين يرحب بإنهاء حالة الطوارئ: بداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مجلس إدارة نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدم تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن قرار إنهاء حالة الطوارئ تاريخي لم يصدر إلا من قائد شجاع وواعي لهذة الخطوة الهامة كما أنها تؤكد أن مصر هي دولة داعمة ومحافظة علي حقوق الإنسان الذي هو أول أولوياتها وأن هذة الخطوات تساهم في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدل والعمل.

وأشار نقيب الإعلاميين الى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية انجازات لم تشهدها من قبل على مدار تاريخها الحديث والمعاصر بفضل قيادتها الرشيدة ورجالها الأوفياء الذين كان لهم دور بارز في أمن واستقرار المنطقة.

وذكر نقيب الإعلاميين أن إنهاء حالة الطوارئ بداية قوية وعملية على أرض الواقع بعد أن حاربت مصر ولسنوات كثيرة المتأمرين والمندسين بين صفوف شعبها ألأبي الذي ينشد دائما الاستقرار والبناء والتنمية، متابعا :"كل هذا يعتبر بداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان فتحية إعزاز وتقدير للشعب المصرى العظيم الشريك الحقيقي فى كافة جهود التنمية والبناء".